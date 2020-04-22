İngiltere'den dönen 311 vatandaş Kocaeli'de yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Genel İngiltere'den dönen 311 vatandaş Kocaeli'de yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

İngiltere'den dönen 311 vatandaş Kocaeli'de yurtlara yerleştirildi

6 saat önce

İngiltere'den dönen 311 vatandaş Kocaeli'de yurtlara yerleştirildi İngiltere'den Türk Hava Yolları'nın tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirilen 311 vatandaş, Kocaeli'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İngiltere'den dönen 311 vatandaş Kocaeli'de yurtlara yerleştirildi

KOCAELİ - İngiltere'den Türk Hava Yolları'nın tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirilen 311 vatandaş, Kocaeli'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Korna virüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için İngiltere'de kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları (THY)'nin tahliye uçaklarıyla Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın İngiltere'den 311 vatandaş için kalkan tahliye uçağı saat 17.30'da İstanbul'a indi. Özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli'ye getirildi. Otobüslerle Kocaeli'ye getirilen vatandaşlar, İzmit ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Yurtlara yerleştirilen vatandaşlar 14 gün karantinada kalacak

Otobüslerle yurtların önüne getirilen vatandaşlar, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurt binalarına alındı. Polis ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önledi. Yurtlara yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenildi.

İngiltere'den dönen 311 vatandaş Kocaeli'de yurtlara yerleştirildi

Türk Hava Yolları, İngiltere, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:19 Kaynak: İHA

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