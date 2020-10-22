İngiltere'den dünyaya "Arakanlıların acılarına sırt çevirmeyin" çağrısı - Son Dakika

İngiltere'den dünyaya "Arakanlıların acılarına sırt çevirmeyin" çağrısı

22.10.2020 12:31
İngiltere'den dünyaya

İngiltere, Myanmar yönetiminin şiddet politikaları yüzünden topraklarını terkederek Bangladeş'e sığınan Arakanlılar için 47,5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını belirterek, dünyaya "Arakanlıların acılarına sırt çevirmeyin" çağrısında bulundu.

İngiltere, Myanmar yönetiminin şiddet politikaları yüzünden topraklarını terkederek Bangladeş'e sığınan Arakanlılar için 47,5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını belirterek, dünyaya "Arakanlıların acılarına sırt çevirmeyin" çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde 860 bin Arakanlının eğitim ve çalışma imkanı olmadan zor şartlarda yaşadığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve doğal afetlerin bölgedeki sığınmacıların durumunu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, Bangladeş'e Arakanlıların durumunun iyileştirilmesi için 47,5 milyon sterlinlik yardım yapılacağı kaydedildi.

Arakanlı sığınmacılara gıda, sağlık, su tedarikinin yanı sıra psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cox's Bazar'daki Arakanlı sığınmacıların "hayal edilemeyecek kadar büyük" zorluklarla karşılaştığını ve bu insanların çoğunun şiddet mağduru olduğunu belirtti.

Arakanlılara şiddet uygulayanlara karşı gerekli yaptırım kararlarını aldıklarını belireten Raab, hazırladıkları ekonomik destek paketinin kamplardaki sığınmacıların hayatını kolaylaştıracağını ve Bangladeş'in Kovid-19 salgını ve doğal afetlerle mücadelesine yardımcı olacağını kaydetti.

Raab, "Bugün dünyayı Arakanlıların çektiği acılardan uzaklaşmamaya ve şiddet yüzünden terk ettikleri evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekli önlemleri almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"Dünyanın en çok zulüm gören halkı"

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlanan Arakanlılar, gittikçe artan saldırılarla karşı karşıya.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 2012'den sonra çoğu kadın ve çocuk 750 binden fazla Arakanlı sığınmacı Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı.

2017'deki yeni saldırı dalgasının ardından da komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının (OIDA) raporuna göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar devlet güçlerince öldürüldü. 34 binden fazla Müslüman ateşe atılırken, 114 binden fazla kişi de fiziksel şiddet gördü.

18 bin Arakanlı kadın ve genç kıza Myanmar askerleri ve polislerince tecavüz edilirken, 115 binden fazla ev yakılıp, 113 bin ev de tahrip edildi.

Bangladeş, İngiltere, Myanmar, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den dünyaya 'Arakanlıların acılarına sırt çevirmeyin' çağrısı - Son Dakika

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