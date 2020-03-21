İngiltere'den duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'den duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli - Son Dakika Dünya

İngiltere'den duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli

6 saat önce

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kendilerini karantinaya alan büyükanne ve büyükbaba, torunlarının çocuklarını camın arkasından sevdi.

İngiltere'den duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kendilerini karantinaya alan büyükanne ve büyükbaba, torunlarının çocuklarını camın arkasından sevdi. O fotoğraflar, sosyal medyada birçok kez paylaşılırken; sosyal medya kullanıcıları, insanlığın düştüğü bu durum karşısında üzüntülerini dile getirdi.

İngiltere'nin Norfolk kentinde yaşayan Ray (81) ve Theresa (81), torunlarının çocuklarını karantina altında oldukları evlerinin cam kapısının arkasından sevdi. Koronavirüst salgınının risk grubunda yer alan Ray ve Theresa'nın torunu Vickie (30), iki çocuğunu alarak Ray ve Theresa'yı görmeye gitti. Cam kapının arkasından torunlarının çocuklarını seven Ray ve Theresa, özlemlerini gidermek için çocukların bir süre bahçede oynamasını yine cam kapının arkasından seyretti.

'İŞE GİTMEMİZ GEREKMİYOR, BU YÜZDEN KABULLENELİM'

İngiliz medyasında konuşan Ray, "Bazı insanlar bu konuda tedbirsiz davranıyorlar ancak biz değil. Ayrıca, Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) yük olmamak bizim görevimizdir. İşe gitmemiz gerekmiyor, bu yüzden bunu kabul edelim" ifadelerini kullandı. Ray, risk grubunda olan yaşlıları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:25 Kaynak: DHA

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