Son Dakika Haberleri: İngiltere'den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

İngiltere'den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

1 saat önce

SOSYAL medya hesabından Van'daki bedensel engelliler için kampanya başlatan 'Vanlı Amcan' adlı kullanıcının çağrısı İngiltere'ye ulaştı.

İngiltere'den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi, System.String[]
SOSYAL medya hesabından Van'daki bedensel engelliler için kampanya başlatan 'Vanlı Amcan' adlı kullanıcının çağrısı İngiltere'ye ulaştı. Paylaşım sonucu İngiltere'den gönderilen 2 adet akülü tekerlekli sandalye, Vanlı engellilerin hayalini gerçekleştirdi. Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan yürüme engelli Emrah Puyan (16) ve Gürpınar ilçesinde yaşayan yürüme engelli Dursun Kahraman'ın (65) yaşadığı sıkıntılar, 'Vanlı Amcan' tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelliler, büyük sevinç yaşadı.

'VANLI AMCAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

İlk olarak tekerlekli sandalyeye kavuşan Emrah Puyan'a, 'Vanlı Amcan'a teşekkür etti. Kardeşinin yeni tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen abla Maşide Puyan ise, "Doğuştan engelli olan kardeşimin protez bacakları vardı. Ancak üstüne tam basamadığı için olmadı. Bizde yaşının daha büyük olmasını bekledik. Kardeşimin mutluluğunu 'Vanlı Amcan'a borçluyuz. Kendisine ve hayırseverlere teşekkür ederim" dedi.

DIŞARIDA OYNARKEN AKÜLÜ SANDALYE İSTEMİŞ

Emrah'ın dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynarken kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini söyleyen özel bir rehabilitasyon çalışanı Nuhi Ertaş da, bunun üzerine çektiği videoyu 'Vanlı Amcan' adlı sosyal medya kullanıcısıyla paylaştığını dile getirdi. Ertaş, sosyal medyada başlatılan kampanya sonucunda Emrah'ın akülü sandalyeye kavuştuğunu kaydetti. İngiltere'den gönderilen akülü tekerlekli sandalyenin ikinci adresi ise Gürpınar'ın Tutmaç Mahallesi oldu. Gürpınar'da tekerlekli sandalyesine kavuşan Dursun Kahraman, engelinden dolayı büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti. Babasının bile kendisine böyle bir iyilik yapmadığına dikkat çeken Kahraman, 'Vanlı Amcan'a teşekkür etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:23 
Emrah, Van, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak aşk yaşamaya başladı Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek Enes Batur'un yeni filmi ilk filminden 5 kat daha az izlenerek hayal kırıklığı yarattı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:03:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]