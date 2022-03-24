İngiltere'den Erdoğan-Johnson görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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İngiltere'den Erdoğan-Johnson görüşmesine ilişkin açıklama

24.03.2022 22:46
İngiltere'den Erdoğan-Johnson görüşmesine ilişkin açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin "Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

Açıklamada "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

"Johnson, iki ülke arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına işaret etti"

Görüşmede, liderlerin, kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

Açıklamada, Johnson'ın, yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi: (1) İngiltere Başbakanı Johnson: 'Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu... İngiltere Başbakanı Johnson: 'Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı...

England, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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