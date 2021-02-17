İngiltere'den ezber bozan deney: Bilinçli olarak koronavirüs bulaştıracaklar

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilk olacak klinik denemeler, bir ay içinde başlayacak.Çalışmada, 18-30 yaş grubundan 90 kadar sağlıklı yetişkin gönüllüye güvenli ve kontrollü bir ortamda Kovid-19 bulaştırılacak.

Denemede enfeksiyona ne kadar miktardaki virüsün yol açtığı, vücudun bağışıklık tepkisi, virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği ve aşıların etkinliği araştırılacak.

GÖNÜLLÜLER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Katılımcılar, virüse maruz kalmalarının ardından 24 saat boyunca sağlık görevlileri ve bilim insanları tarafından yakından izlenecek.İngiltere hükümetinin 33,6 milyon sterlin destek verdiği denemelerin ardından Kovid-19 aşısı yapılmış katılımcılara virüs bulaştırılarak başka denemeler de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın Kovid-19 ile mücadele çabalarının önemli bir unsuru olduğunu belirterek "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." dedi.

Çalışmayı yönetecek olan Dr. Chris Chiu, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

BU YÖNDEM DAHA ÖNCE DE KULLANILMIŞTI

Sıtma, tifo, kolera ve grip gibi hastalıklara karşı tedavi geliştirmek amacıyla, bu hastalıklara neden olan virüs veya bakterilerin kasıtlı olarak bulaştırılması yöntemi daha önce de kullanılmıştı.



