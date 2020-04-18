İngiltere'den gelen 166 Türk Kütahya'da karantinaya alındı - Son Dakika

İNGİLTERE'den uçakla getirilen 166 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle uçakla Türkiye'ye getirilerek Kütahya'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Kütahya Zafer Havalimanı'na inen ve 166 vatandaşın bulunduğu uçak için geniş güvenlik önlemleri alındı. İnişte yolcuları ilk olarak sağlık ve AFAD ekipleri karşıladı. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından yolculara, koronavirüs tedbirleri ve uymaları gereken kurallar tek tek anlatıldı. İlk sağlık taramalarının ardından 166 yolcu, sosyal mesafe kurallarına uyularak otobüslere alındı. Yolcular, otobüsle koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları Emine Gülbahar Hatun KYK Yurdu'na yerleştirildi.

"TÜRKİYE'NİN NERESİ OLURSA OLSUN GELMEK İSTEDİM"

İngiltere'den gelen yolculardan Şule Seçer, salgın nedeniyle çok yıpratıcı bir dönem geçirdiğini ifade ederek, "Bir haftalığına diyerek gittim. 5 haftadır oradayım. Çok yorgunum, çok zordu ve bir an önce gelmek istedim. Türkiye'nin neresi olursa olsun gelmek istedim ve şu an Kütahya'dayım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"7-8 TANE AVRUPA ÜLKESİ GEZDİM, GÖRDÜĞÜM EN MÜKEMMEL ÜLKE TÜRKİYE"

Diğer bir yolcu da, "7-8 tane Avrupa ülkesi gezdim, gördüğüm en mükemmel ülke Türkiye. Yaşlısına, vatandaşına ve yurttaşına sahip çıkan tek ülke İngiltere diyorlar. Medeniyetin başkenti diyorlar ama ülkemizin eline su dökemez. Ülkemizin kıymetini bilelim. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"SAĞLIK SİSTEMLERİ TÜRKİYE KADAR İYİ DEĞİL VE YETERSİZ"