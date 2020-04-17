İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

ÇANKIRI'da, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 262 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.

Londra'dan uçakla Türkiye'ye gelen 262 kişiye, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya götürülen 262 kişi, Çankırı KYK Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.