İNGİLTERE'DEN GELEN DALIŞ EKİBİ LOUİS VE LUNDY BATIKLARINA DALIŞ YAPTI

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan ve 1'inci Dünya Savaşı batıklarına tarihi yolculuk yapma imkanı sunan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na İngiltere'den gelen 12 kişilik dalgıç grubu, Suvla Koyu açıklarındaki ülkelerinin donanmasına ait Louis ve Lundy adlı gemilerin batıklarına dalış yaptı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 107 yıl önce batan savaş gemileri, geçen yıl 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' ile turizme açıldı. Sahip olduğu su altı zenginlikleriyle Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na, yurt içi ve yurt dışından dalış tutkunlarının ilgisi her geçen gün artıyor. İngiltere'den gelen 12 kişilik dalış grubu, Çanakkale Savaşları sırasında batan ülkelerine ait 27 metre derinlikteki HMT Lundy ve 13 metre derinlikteki HMS Louis batıklarına dalış yaptı.

'SU ALTINDA GÖRÜNTÜ ÇOK GÜZELDİ'

Dalış ekibinden Mark William Milburn, Buranın dalışa açılmasından çok memnunum. Buraya gelmek isteyen çok insan var. Bu izinlerin çıkmasından çok memnunum. Bundan sonra daha fazla insan gelecektir. Dalış çok iyi geçti. Su altında görüntü çok güzeldi. Batıklar çok güzel görünüyordu. Bu kadar güzel batıklar turizme açıldığı için çok teşekkür ediyorum dedi.

'DİĞER DALIŞ ALANLARI GİBİ YAPAY DEĞİL'

Dalış eğitmeni Volkan Artut ise Bugün İngiliz misafirlerimizi ağırladık. Bu yaz çok daha fazla kişiyi ağırladık. Burası bütün dünyaya açıldı, çok daha fazla insanın buraya geleceğine inanıyoruz. Birçok ziyaretçi bizimle iletişime geçmeye başladı. Dalanlar çok mutlu. Çünkü burada gerçek tarihi hissediyorlar. İnsanların da daldıktan sonra gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Diğer dalış alanları gibi yapay değil, canlılık var. Canlılıktan öte burada gerçek bir tarihe dalınıyor. Oradaki duyguyu herkesin dalıp kendisi hissetmesi lazım diye konuştu.