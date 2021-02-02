İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Michael Osterholm, NBC kanalına verdiği röportajda, Kovid-19'un ABD'deki gidişatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"HİÇ TECRÜBE ETMEDİĞİMİZ BİR ŞEYİ GÖRECEĞİZ"

"Gerçek şu ki, İngiltere'den gelen bu yeni varyantta önümüzdeki 6 ila 14 hafta içinde hızlı bir artış yaşanacak ve eğer bu gerçekleşirse, ülkede daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir şeyi göreceğiz." ifadesini kullanan Osterholm, salgınla mücadelede hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

"BİR KASIRGA GELİYOR"

Osterholm, Kovid-19'un İngiltere'den gelen yeni türünün tehlikesine, "Bir kasırga geliyor. Bu büyük dalga yüzünden sesimizi yükseltmemiz ve bunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle dikkat çekti.

BİDEN DA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'in başkanlık geçiş ekibinde de Kovid-19 danışma kurulu üyesi olarak yer alan Osterholm, yeni türün ülkede hızla yayılmasından dolayı aşılama stratejisini değiştirilmesi ve ikinci dozları vermek yerine birinci doz aşının daha çok insana bir an önce ulaştırılması gerektiğini savundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 15 Ocak tarihli açıklamasında, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan türünün daha bulaşıcı olduğuna ve ülkede hızla artabileceğine dikkat çekilmişti.