Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Hong Kong'da taraflara diyalog çağrısı
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İngiltere'den Hong Kong'da taraflara diyalog çağrısı

6 saat önce

İngiltere, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde geçen hafta başından bu yana devam eden protestolara ilişkin taraflara diyalog çağrısı yaptı.

İngiltere'den Hong Kong'da taraflara diyalog çağrısı, System.String[]

İngiltere, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde geçen hafta başından bu yana devam eden protestolara ilişkin taraflara diyalog çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hong Kong'da yaşanan olaylardan endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gösterilerde yaralananların tedavi edilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, bölgeden ayrılmak isteyenler için güvenli geçişin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 24 Kasım'da düzenlenecek belediye meclisi seçimlerinden önce göstericiler ve Hong Kong yönetimine siyasi diyalog çağrısında bulunuldu.

Çin Büyükelçisi'nden İngiltere'ye yanıt

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, İngiltere'nin açıklamasının ardından elçilikte basın toplantısı düzenledi.

Liu, "İngiltere, Hong Kong'un bağımsızlık çağrısını daha güçlü şekilde kınamalı." dedi.

Şiddet olaylarından göstericileri sorumlu tutan Liu, Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve yönetimine desteğini yineledi.

Liu, Çin'in, Hong Kong'daki huzursuzluğa son verecek güce sahip olduğuna işaret ederek, "Durum kontrol edilemez hale gelirse merkezi hükümet (Çin), kesinlikle oturup izlemeyecek. Huzursuzluğu sona erdirmek için yeterli kararlılık ve gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, göstericilerin yol açtığını iddia ettiği şiddet eylemleriyle ilgili video gösterimi de yapan Liu, "Bazı Batılı ülkeler şiddet kullanımını açıkça destekledi. Onlar, tarafsız gibi görünseler de öyle değiller." yorumunu yaptı.

Liu, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, Hong Kong yönetiminin göstericilerle iletişim kurabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Hong Kong protestolarında şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Polis, gösterilerin 6'ıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Göstericiler, bu hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, hafta sonu itibarıyla öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünden çoğunda kontrolü ele almıştı, işgal sadece Polytechnic Üniversitesinde devam etmişti.

Geçen hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son 2 ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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