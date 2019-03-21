Son Dakika Haberleri: İngiltere'den "İncil İntikam ve Şiddet Tasvirleriyle Dolu" Değerlendirmesi

İngiltere'den "İncil İntikam ve Şiddet Tasvirleriyle Dolu" Değerlendirmesi

14 dakika önce

İngiltere İçişleri Bakanlığı, "barışçıl" olduğu gerekçesiyle Hristiyanlığa geçen bir İranlının iltica talebini, "İncil'in intikam, yıkım, ölüm ve şiddet tasvirleriyle dolu" olduğu gerekçesiyle reddetti.

İngiltere'den
İngiltere İçişleri Bakanlığı, "barışçıl" olduğu gerekçesiyle Hristiyanlığa geçen bir İranlının iltica talebini, "İncil'in intikam, yıkım, ölüm ve şiddet tasvirleriyle dolu" olduğu gerekçesiyle reddetti.

Independent gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan bir İranlı, şiddet içerdiğini ileri sürdüğü İslam'dan ayrıldığını ve barışçıl olduğu gerekçesiyle Hristiyanlığa geçtiğini belirterek, 2016 yılında iltica talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, "İncil'in intikam, yıkım, ölüm ve şiddet tasvirleriyle dolu" olduğunu kaydederek, İranlının talebini reddetti.

Bakanlık, gerekçe olarak İncil'den şiddet içeren ifadeleri örnek gösterdi.

Örnek gösterilenler arasında, Matta 10'da yer alan Hz. İsa'nın "Ben yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın, selamet değil kılıç getirmeye geldim." ve Levliler 26'da yer alan "Düşmanlarınız kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecek." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:35 Kaynak: AA

İngiltere, İncil, Güncel
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