İngiltere'den İnternette Zararlı İçeriğe Para Cezası Adımı

İngiltere hükümeti, terör propagandası ve çocuk istismarı gibi çevrimiçi zararlı içerikleri engellemedikleri takdirde sosyal medya ve internet sağlayıcıları ceza verilmesini öngören bir teklif hazırladı.

İngiltere hükümeti, terör propagandası ve çocuk istismarı gibi çevrimiçi zararlı içerikleri engellemedikleri takdirde sosyal medya ve internet sağlayıcıları ceza verilmesini öngören bir teklif hazırladı.



Hükümetin "dünyanın ilk çevrimiçi güvenlik kanunları" olarak sunduğu teklif, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı.



Teklife göre, yeni standartların uygulanması için bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturulacak.



Üst düzey yöneticilere de ceza verilecek



Bu kurum, kuralların ihlal edilmesi durumunda para cezası verme, şikayete konu internet sitesine erişimi engelleme ve sosyal medya veya internet sitesinin üst düzey yöneticilerini cezalandırma yetkisine sahip olacak.



Sosyal medya veya internet sağlayıcıları, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.



Zararlı içerikler



Yeni kurallarla terör ve şiddet propagandası, intihara teşvik, dezenformasyon, çocukların uygunsuz içeriklere erişimi engellenecek.



Başbakan Theresa May, konuya ilişkin açıklamasında, internet şirketlerinin, kullanıcıları, özellikle de çocuklar ve gençleri zararlı içerikten korumak için yeterince çaba harcamadığını belirterek "Çevrimiçi şirketler, platformları için sorumluluk almaya başlamalı." dedi.



"Kendilerini denetleme dönemi sona erdi"



Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Jeremy Wright, sektörün zararlı içerikleri engellemedeki gönüllü adımlarının yeteri kadar ileri gitmediğini ifade ederek "Çevrimiçi şirketlerin kendilerini denetleme dönemi sona erdi." diye konuştu.



Sosyal medya ve internet şirketlerine sıkı kurallar getiren teklifin ilgili taraflarla 12 hafta sürecek istişarelerin ardından son halini alması bekleniyor.

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