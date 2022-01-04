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İngiltere'den İran'a "nükleer anlaşmada zaman daralıyor" uyarısı - Son Dakika

İngiltere'den İran'a "nükleer anlaşmada zaman daralıyor" uyarısı

04.01.2022 20:07
İngiltere'den İran'a "nükleer anlaşmada zaman daralıyor" uyarısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmak için zamanın daraldığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmak için zamanın daraldığını belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Kovid-19'un Omicron varyantıyla mücadele ve serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Viyana'da İran'ın nükleer programına ilişkin yapılan uluslararası müzakereleri ele aldı.

Görüşmede Başbakan Johnson, İngiltere'nin, "müzakerelerin nükleer anlaşmanın tamamen yeniden işlerlik kazanmasıyla sonuçlanmasını istediğini" belirtti.

Ancak bunun için İran'ın iyi niyetle hareket etmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden İngiliz Başbakan, "Diplomatik kapı açık ancak bir anlaşmaya varmak için zaman daralıyor." dedi.

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Boris Johnson, England, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den İran'a 'nükleer anlaşmada zaman daralıyor' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'den İran'a "nükleer anlaşmada zaman daralıyor" uyarısı - Son Dakika
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