Son Dakika Haberleri: İngiltere'den İran'a ziyaret
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İngiltere'den İran'a ziyaret

1 saat önce

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison, gerginliğin azaltılması amacıyla İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

İngiltere'den İran'a ziyaret, System.String[]
İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison, gerginliğin azaltılması amacıyla İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Murrison'ın, yarın İran'da olacağı ve kısa sürecek ziyarette bazı üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşeceği belirtildi.
İngiltere'nin İran'la devam eden diplomatik bir diyalogu olduğu vurgulanan açıklamada, bölgesel gerilimlerin arttığı ve nükleer anlaşmanın geleceği için çok önemli olan bir dönemde ziyaretin İran'la daha açık, içten ve yapıcı bir diyalog imkanı sunacağı kaydedildi.
Murrison'ın bölgede acil olarak gerginliğin azaltılması çağrısı yapacağı, İran'ın bölgesel eylemleri ve nükleer anlaşmanın şartlarına uymama tehdidi konularındaki İngiltere ve diğer ülkelerin endişelerini aktaracağı belirtildi.
Bölgedeki gerginlik
Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri 13 Haziran'da saldırıya uğramış, ABD ve bazı Körfez ülkeleri bu olaydan İran'ı sorumlu tutmuştu.
Olayda sorumluluğu olmadığını savunan İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait bir İHA'yı düşürmüştü. ABD, İHA'nın uluslararası hava sahasında vurulduğunu iddia ederken, bir misillemenin son anda durdurulduğu ve böylece olası bir savaşın önlendiği belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:45 Kaynak: AA
Orta Doğu, İngiltere, İran, Güncel
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