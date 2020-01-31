İngiltere'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı - Son Dakika
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İngiltere'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhaka hazırlandığı yönündeki haberlerden kaygı duyduğunu bildirdi.

İngiltere'den İsrail'e

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhaka hazırlandığı yönündeki haberlerden kaygı duyduğunu bildirdi.

Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhaka dönük olası adımlarıyla ilgili haberlerden kaygı duyuyor." ifadesini kullandı.

Bu türden her girişimin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya dönük gayretlere zarar vereceğini belirten Raab, böylesi adımların uluslararası hukuka da aykırı olacağını kaydetti.

Raab, "Mevcut durumdaki herhangi bir değişiklik, tarafların müzakereyle vardığı bir anlaşma olmadan yapılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Trump'ın planının, "İsrail'e neredeyse tüm İsrail yerleşimlerini ve Ürdün Vadisi'ni hemen ilhak etme hakkı verdiği" yorumları yapılmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, İngiltere, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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