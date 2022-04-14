İngiltere'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek

14.04.2022 18:22
İngiltere'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin İsveç ve Finlandiya'nın potansiyel NATO üyeliğini desteklediğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin İsveç ve Finlandiya'nın potansiyel NATO üyeliğini desteklediğini açıkladı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini yönelik adımlar atmasının ardından İngiltere'den destek geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsveç ve Finlandiya'nın potansiyel NATO üyeliğini desteklediğini ifade ederek, "Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürler. İngiltere ne karar verirlerse versinler destekleyecek" dedi.

FİNLANDİYA'DA DÜN NATO'YA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Marin, Finlandiya'nın gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirmiş, "Süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek" demişti.

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin "beyaz kitap" adlı analizi dün parlamentoya sunmuş, parlamentonun, beyaz kitap ışığında gelecek haftalarda NATO katılımı görüşmeye başlaması bekleniyor.

İsveç Başbakanı Andersson ise, "Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, England, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:50:41. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement