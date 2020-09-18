İngiltere'den koronavirüs aşısı araştırması: 5.9 milyar dozun yarısını AB ülkeleri rezerve etti - Son Dakika

İngiltere'den koronavirüs aşısı araştırması: 5.9 milyar dozun yarısını AB ülkeleri rezerve etti

İngiltere'de faaliyet gösteren yardım kuruluşu Oxfam'a göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke tarafından "muhtemel" korona aşılarının yarısından fazlasını satın alındığı belirtildi.

İngiltere'den koronavirüs aşısı araştırması: 5.9 milyar dozun yarısını AB ülkeleri rezerve etti, System.String[]
İngiltere'de faaliyet gösteren yardım kuruluşu Oxfam'a göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke tarafından "muhtemel" korona aşılarının yarısından fazlasını satın alındığı belirtildi.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin hazırlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke, muhtemel korona aşılarının yarısından fazlasını satın aldı.

5 ŞİRKETİN ÜRETİM KAPASİTESİ 5.9 MİLYAR DOZ

Amerika'da yayınlanan raporda, şu anda potansiyel olarak en umut verici beş aşı adayının üreticileri ile ön satış sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi. Oxfam'ın tahminine göre, söz konusu beş şirketin toplam aşı üretim kapasitesi 5,9 milyar dozu bulacak. Raporda, aşıların insanlara iki kez uygulanacağından yola çıkılarak, yaklaşık üç milyar insanın ilk aşamada bunlardan istifade edeceği öngörüsünde bulunuldu.

2.7 MİLYAR DOZU ABD VE AB ÜLKELERİ REZERVLEDİ

Rapora göre Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Gamaley/Sputnik ve Sinovac firmaları 5,3 milyar doz aşının tedariki için sözleşme imzaladı. Bunların 2,7 milyarı, ABD, AB, Avustralya, İngiltere ve İsviçre gibi gelişmiş ülkeler tarafından satın alındı. Kalan 2,6 milyar doz, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Çin tarafından rezerve  edildi.


- İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'den koronavirüs aşısı araştırması: 5.9 milyar dozun yarısını AB ülkeleri rezerve etti - Son Dakika Dünya

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