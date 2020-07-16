İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor - Son Dakika

İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor

Rus hacker grubu APT29'un, İngiltere'de yapılan koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına ilişkin bilgileri ele geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Rus hacker grubu APT29'un, İngiltere'de yapılan koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına ilişkin bilgileri ele geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı

İngiliz medyasının "son dakika" olarak duyurduğu haberinde, The Dukes ve Cozy Bear olarak da bilinen APT29 adındaki Rus istihbaratıyla ilişkili olduğuna inanılan Rus hacker grubunun, İngiltere'deki koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

"BU SALDIRILARI KINIYORUZ"

NCSC Direktörü Paul Chichester söz konusu siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır. Kuruluşları, ağlarını savunmaya yardımcı olmak için yayınladığımız tavsiyelere alışmaya teşvik edeceğiz" dedi.

"RUSLARIN HEDEFİ İNGİLERE, ABD VE KANADA"

Chichester, söz konusu saldırılarda İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada'daki koronavirüs aşı çalışmalarının da hedef olduğunun altını çizdi. NSCS'den yapılan açıklamada, "2020 boyunca APT29, koronavirüs aşılarının geliştirilmesi ve test edilmesine ilişkin bilgileri çalmak amacıyla Kanada, ABD ve İngiltere'de, bu aşıları geliştirmek için çalışan çeşitli organizasyonları hedeflemiştir" denildi.

"BİLGİSAYAR KORSANLARI 2019 GENEL SEÇİMLERİNİ DE HEDEF ALDI"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, söz konusu Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını belirtti. Raab, "Kapsamlı analize dayanarak hükümet, Rus 'aktörlerin' 2019 Genel Seçimi'ne yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükümet belgelerinin çevrimiçi amplifikasyon yoluyla müdahale etmeye çalıştıkları neredeyse kesin olduğu sonucuna varmıştır. İngiltere-ABD Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin hassas hükümet belgeleri, 2019 Genel Seçimi'nden önce yasa dışı olarak alındı ve sosyal medya platformu Reddit aracılığıyla çevrimiçi olarak dağıtıldı" dedi. Raab, söz konusu müdahaleye ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığının altını çizdi.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 14:23 Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
14:23
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 16:49:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]