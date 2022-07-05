İngiltere'den kutsal topraklara yürüyen Adam Muhammed, Mekke'ye ulaştı

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Adam Muhammed'in Mekke'ye ulaşması
Adam Muhammed'in namaz kılması
Adam Muhammed'in üç tekerlekli seyyar aracından detaylar
Adam Muhammed'in Kabe'de tavaf yapmasından detaylar
Adam Muhammed'in konuşması MEKKE - Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Iraklı elektrik mühendisi Adam Muhammed, geçtiğimiz yıl ağustosta gördüğü rüya üzerine kutsal topraklara gitmek için yola çıktı. Muhammed, 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde üç tekerlekli seyyar aracıyla 11 ayda 11 ülkeden geçerek Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaştı.
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