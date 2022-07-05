İngiltere'den kutsal topraklara yürüyen Adam Muhammed, Mekke'ye ulaştı - Son Dakika
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İngiltere'den kutsal topraklara yürüyen Adam Muhammed, Mekke'ye ulaştı

05.07.2022 21:00

Görüntü Dökümü: Adam Muhammed'in Mekke'ye ulaşması Adam Muhammed'in namaz kılması Adam Muhammed'in üç tekerlekli seyyar aracından detaylar Adam Muhammed'in Kabe'de tavaf yapmasından detaylar Adam Muhammed'in konuşması MEKKE - Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası...

Görüntü Dökümü:

Adam Muhammed'in Mekke'ye ulaşması

Adam Muhammed'in namaz kılması

Adam Muhammed'in üç tekerlekli seyyar aracından detaylar

Adam Muhammed'in Kabe'de tavaf yapmasından detaylar

Adam Muhammed'in konuşması MEKKE - Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Iraklı elektrik mühendisi Adam Muhammed, geçtiğimiz yıl ağustosta gördüğü rüya üzerine kutsal topraklara gitmek için yola çıktı. Muhammed, 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde üç tekerlekli seyyar aracıyla 11 ayda 11 ülkeden geçerek Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaştı.

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Kaynak: AA

England, Mekke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den kutsal topraklara yürüyen Adam Muhammed, Mekke'ye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'den kutsal topraklara yürüyen Adam Muhammed, Mekke'ye ulaştı - Son Dakika
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