İngiltere'den Libya'daki kalıcı barış çabalarına destek - Son Dakika
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İngiltere'den Libya'daki kalıcı barış çabalarına destek

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüşerek, kalıcı barışa varma çabalarına destek verdiklerini belirtti.

İngiltere'den Libya'daki kalıcı barış çabalarına destek, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüşerek, kalıcı barışa varma çabalarına destek verdiklerini belirtti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü yapılacak Berlin Konferansı'nın Libya'da ateşkese varılması ve siyasi çözüm sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Serrac'la konuştuğunu vurgulayan Raab, görüşmede "İngiltere'nin uluslararası toplumu BM'nin kalıcı barışa varma çabalarının arkasında birleştirmeye yönelik bağlılığını vurguladığını" kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı belirtilmişti.

Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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