İngiltere'den Lübnan'a seyahat uyarısı - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da süregelen istikrarsızlık nedeniyle zorunlu durumlar dışında bu ülkeye seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarına, Suriye sınırına 5 kilometre mesafedeki bölgelere ve ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel bölgesine seyahat edilmemesi yönünde tavsiyeye yer verildi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükumet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 10 Eylül'de kurulan yeni hükümet, 20 Eylül'de Meclisten güvenoyu almıştı.