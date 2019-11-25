Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Lübnan'daki yeni hükümetin kurulmasına destek
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İngiltere'den Lübnan'daki yeni hükümetin kurulmasına destek

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, ülkesinin Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını desteklediğini belirtti.

İngiltere'den Lübnan'daki yeni hükümetin kurulmasına destek, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, ülkesinin Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını desteklediğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Richard Moore'u kabul etti.

Görüşmede, Lübnan-İngiltere ilişkilerine, iki ülke arasındaki iş birliğine ve İngiltere'nin Lübnan ordusuna verdiği desteğe dikkati çeken Avn, Moore'a ülkesindeki son durum, krizin nedenleri ve muhtemel çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

Moore da İngiltere'nin Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını desteklediğini ancak bunun iç işlerine müdahale anlamı taşımadığını ifade etti.

Richard Moore daha sonra Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi.

Hükümeti istifaya götüren gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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