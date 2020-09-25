İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı - Son Dakika

İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı

İngiltere'den Marmaris'e tatil için 14 yaşındaki kızıyla birlikte sehayat eden hemşire Charlotte Snook, kızının uçakta maske takmadığı gerekçesiyle tur şirketi tarafından "Uçuş yasağı getirildi" uyarısının ardından Marmaris'te mahsur kaldığı ifade edildi.

İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı, System.String[]

İngiltere'den Marmaris'e tatil için 14 yaşındaki kızıyla birlikte sehayat eden hemşire Charlotte Snook, kızının uçakta maske takmadığı gerekçesiyle tur şirketi tarafından "Uçuş yasağı getirildi" uyarısının ardından Marmaris'te mahsur kaldığı ifade edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Marmaris'e seyahat eden Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hemşiresi Charlotte Snook, (35) turizm şirketi Tui ile herşey dail 1.300 sterline tatil paketi aldı. Londra'dan Marmaris'e gerçekleştirilen seferde hemşire Snook, 14 yaşındaki Olivia Snook adlı kızıyla birlikte seyahat ettiği belirtildi. Uçuş sırasında ikram olarak dağıtılan sandiviçi yemek için maskesini çıkaran 14 yaşındaki kızın kabin ekibi tarafından uyarıldığı ifade edildi.

TUR ŞİRKETİNDEN "UÇUŞUNUZ YASAKLANMIŞTIR" YAZISI

Marmarmis'e geldiklerinde kaldıkları otele yerleşen ve tur şirketi Tui tarafından gönderilen seyahat sözleşmesini okuyan Snook şoka uğradığını ifade etti. Snook, turizm şirketinin kendisine gönderilen sözleşme metninde " Kızınızın tüm uyarılara rağmen uçuş sırasında maskesini çıkardığı ve müdahale etmediğiniz nedeniyle tüm uçuşlarınız yasaklanmıştır" ifadesi karşısında şoke olduğunu ifade etti.

HEMŞİRE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İngiliz yerel medyasına konuşan Charlotte Snook olayla ilgili "Herhangi bir bildiri yapılmadı. Kabin görevlisi sadece Olivia'ya maskesini giymesi gerektiğini söyledi. Daha sonra önümüze kendilerinin koronavirüs kurallarının olduğu bir parça kağıt bıraktılar. Kurallarda maskeyi indirerek yemek yemeye izin verildiğini ifade ettim ve Olivia'ya maskesini geri takmasını söyledim" ifadelerini kullandı.

ŞİRKET TATİLİMİ MAHVETTİ

Charlotte, Uzun zamandır koronavirüs ile mücadele ediyordum. Yorgunluğumu atmak ve dinlenmek için Marmaris'i seçtim. Çok heyecanlıydım ancak, turzim şirketi başlamayan tatilimi mahvetti" diye konuştu.


İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı
İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı
İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı

Charlotte, İngiltere, Marmaris, Hemşire, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti         
22:11
Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti         
21:41
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 23:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei