İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen İngiliz hemşire kızıyla mahsur kaldı

İngiltere'den Marmaris'e tatil için 14 yaşındaki kızıyla birlikte sehayat eden hemşire Charlotte Snook, kızının uçakta maske takmadığı gerekçesiyle tur şirketi tarafından "Uçuş yasağı getirildi" uyarısının ardından Marmaris'te mahsur kaldığı ifade edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Marmaris'e seyahat eden Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hemşiresi Charlotte Snook, (35) turizm şirketi Tui ile herşey dail 1.300 sterline tatil paketi aldı. Londra'dan Marmaris'e gerçekleştirilen seferde hemşire Snook, 14 yaşındaki Olivia Snook adlı kızıyla birlikte seyahat ettiği belirtildi. Uçuş sırasında ikram olarak dağıtılan sandiviçi yemek için maskesini çıkaran 14 yaşındaki kızın kabin ekibi tarafından uyarıldığı ifade edildi.

TUR ŞİRKETİNDEN "UÇUŞUNUZ YASAKLANMIŞTIR" YAZISI

Marmarmis'e geldiklerinde kaldıkları otele yerleşen ve tur şirketi Tui tarafından gönderilen seyahat sözleşmesini okuyan Snook şoka uğradığını ifade etti. Snook, turizm şirketinin kendisine gönderilen sözleşme metninde " Kızınızın tüm uyarılara rağmen uçuş sırasında maskesini çıkardığı ve müdahale etmediğiniz nedeniyle tüm uçuşlarınız yasaklanmıştır" ifadesi karşısında şoke olduğunu ifade etti.

HEMŞİRE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İngiliz yerel medyasına konuşan Charlotte Snook olayla ilgili "Herhangi bir bildiri yapılmadı. Kabin görevlisi sadece Olivia'ya maskesini giymesi gerektiğini söyledi. Daha sonra önümüze kendilerinin koronavirüs kurallarının olduğu bir parça kağıt bıraktılar. Kurallarda maskeyi indirerek yemek yemeye izin verildiğini ifade ettim ve Olivia'ya maskesini geri takmasını söyledim" ifadelerini kullandı.

ŞİRKET TATİLİMİ MAHVETTİ

Charlotte, Uzun zamandır koronavirüs ile mücadele ediyordum. Yorgunluğumu atmak ve dinlenmek için Marmaris'i seçtim. Çok heyecanlıydım ancak, turzim şirketi başlamayan tatilimi mahvetti" diye konuştu.