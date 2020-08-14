İngiltere'den master fırsatı geliyor - Son Dakika

İngiltere'den master fırsatı geliyor

İngiltere'den master fırsatı geliyor Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve MLA College UK'nın yapmış olduğu işbirliği ile artık yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler, uzaktan eğitim fırsatıyla tezli MBA derecesi ve iki ayrı diploma sahibi olabilecekler.

İngiltere'den master fırsatı geliyor

İSTANBUL - Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve MLA College UK'nın yapmış olduğu işbirliği ile artık yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler, uzaktan eğitim fırsatıyla tezli MBA derecesi ve iki ayrı diploma sahibi olabilecekler.

BAU yüksek lisans programlarında eğitim alan öğrencilerin, dünyaca tanınırlığı olan MBA programı MLA College'dan tezli MBA derecesi ile iki ayrı diploma alma fırsatı olacak. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere ve sektör profesyonellerine açık olacak programda, Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamlanan yüksek lisans programı ile diploma derecesini tamamlayan öğrenciler, MLA College'den online olarak tamamlanacak tez çalışması ile Plymouth Üniversitesi'nden akredite MBA derecesi ve iki ayrı diploma sahibi de olabilecek. Bunun yanı sıra, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri, lisans eğitimleri boyunca MLA College'den hem sertifika alabilecek hem de aldıkları dersleri BAU'da saydırabilecekler. BAU Hukuk öğrencileri de aynı şekilde MLA College'den alacakları derslerle mezun olduklarında Türkiye'den Hukuk Fakültesi diploması ve İngiltere'den Sürdürülebilir Denizcilik Operasyonları lisans diploması ile 'Deniz Ticareti Hukukçusu' olarak çalışabilecekler.

BAU Kuzey Kampüsünde düzenlenen lansman ile birlikte hayata geçirilen program hakkında detaylı bilgilendirmenin ardından BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve MLA College Rektörü John Chudley tarafından da imzalar atıldı.

"Sınırların ötesinde bir eğitim"

Lansmanda konuşan ve sınırların ötesinde bir eğitim verilecek olmasından dolayı herkesin çok heyecanlı olduğunu söyleyen MLA College Rektörü John Chudley, BAU Global ağının sadece 12 aydır üyesiyiz. Fakat yine de çok fazla yol kat ettik. Burada yapmış olduğumuz şey sınır aslında "tanımayan eğitim". Küresel eğitimi sağlamamız lazım. Bu sınır tanımayan eğitim kulağa kolay geliyor fakat gerçekten bunu yapması o kadar güç ki. MLA olarak özellikle Birleşmiş Milletlerin sürdürebilirlik hedeflerini yakalama konusunda oldukça gayretliyiz ve programlarımızı ve müfredatımızı hedeflere bağlı kalarak gerçekleştiriyoruz. Kaliteli eğitim verme konusunda ısrarlıyız. Eğitimimizin kesinlikle en iyisi olmasını ve bireyin hayatını iyi bir şekilde değiştirmek ve onlara fırsat vererek istedikleri her şeyi başarmalarını istiyoruz. Bu anlamda BAU-MLA MBA programı, bizlere öğrencilere mümkün olan en iyi eğitimi sağlamak için nasıl çalışıldığının ve bu güzel çalışmanın merkezine onları yerleştirmenin heyecan verici bir örneğidir. Bahçeşehir Üniversitesi'nde tam zamanlı bir Diploma programı tamamlamak ve İngiltere'deki MLA College ile uzaktan öğrenim yoluyla bir tez yazarak küresel MBA'i tamamlamak gerçekten sınırların ötesinde bir eğitimdir Bu model ile öğrenciler, dünyanın dört bir yanından özel dersler alarak uzaktan eğitim aşamasına başlamadan önce sınıf temelli dersler aracılığıyla master düzeyinde eğitim deneyimi kazanacaklar" dedi.

"Kendi Erasmus'umuzu oluşturuyoruz"

BAU Global Başkanı Enver Yücel ise global olma yolunda eğitim sektöründe önde olduklarını dile getirerek şu şekilde konuştu;

"BAU Gloabal olarak biz kendi Erasmus'umuzu oluşturuyoruz. Erasmus Avrupa Birliği'nin öğrenci dolaşım hareketi. 23 yıl önce, 'Biz global olacağız' dedik. Global olmak durumundayız, dünya vatandaşlığı artık önemlidir ve ilk yıllarda gazetelerdeki manşetimizde de 'Kampüsüm dünyam' dedik. İstanbul'un kalbinde bir üniversite. Kampüs nerede, kampüs bütün dünya ve bugün bunlar çok daha iyi anlaşılabiliyor. Bu yolda ilerliyoruz. Altı noktadaki üniversitemiz bu ağı genişlettiğimizi gösteriyor. Tabi, bütün amacımız iyi insan yetiştirmek, dünyanın önünü açmak, dünyanın gelişimine katkıda bulunmak, dünyanın sorunlarını çözmek ki en başta yoksulluk ve gelir adaletsizliği geliyor. Bunların çözümü de bizim insan olarak daha fazla üretmemizden geçiyor. Bu anlamda tüketmeden üretmek ve dünya çapında bir eğitim anlayışı için çalışmalarımız ve büyümelerimiz devam edecek."

"Amacımız gençlerimizin dünya vatandaşı olması"

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de konuşmasında bu tarz işbirlikleri ve gelişmelerle aslında gençlerin eğitim konusunda istedikleri takdirde global bir ağdan faydalanmalarını ve onların dünya vatandaşı olma yolunda yardımcı olmak istediklerini dile getirerek, "Üniversitemiz kurulduğu ilk günden itibaren uluslararası olma konusunda bir vizyonu var ve bu vizyon o günden bugüne kadar artarak devam etmekte. Mezun olduktan sonra da gençlerimizin hepsi BAU ailesinin bir parçasıdır ve tüm yaşamları boyunca da kariyerlerini geliştirmek için eğitime başvurdukları her noktada da BAU Global ağından fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Derdimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, birer dünya vatandaşı olsunlar, kendi kariyerlerini yapılandırırken sektörü ve değişen dünyayı çok çok iyi anlasınlar ve işlerini dünyanın herhangi bir yerinde yapabilsinler. Global dünyada üreten, değer veren ve katkı sağlayan bireyler olsunlar. Yapmış olduğumuz bu işbirliği gibi tüm çalışmalarımız da bu hedefler doğrultusunda gerçekleşiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kendi ilgi alanlarına göre tercih edebilecekler"

BAU Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Yurtdışı Programlar Direktörü Dr. Öğr. Üyesi İrem Şanal ise yapılan işbirliği hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak, MLA College UK ile yapmış olduğumuz iş birliği ile BAU-MLA iş birliğinde MBA ile iki ayrı diploma programımızı başlatmış bulunmaktayız. Yeni programımız, öğrencilerimize Bahçeşehir Üniversitesi'nde ilgilendikleri disiplinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayıp diploma sahibi olma ve uzaktan eğitim ile İngiltere MLA College'dan, Plymouth Üniversitesi tarafından akredite edilen MBA derecesi ile iki ayrı diploma alma fırsatı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, iki farklı disiplinde uzmanlık kazanacak ve işletme yüksek lisans derecelerini, kendi ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri çeşitli lisansüstü program alternatifleriyle zenginleştirme imkanına sahip olacaklardır. BAU-MLA iş birliğinde MBA programımız, öğrencilerimizin yanı sıra sektör profesyonellerine de hitap etmekte olup, hem iki ayrı diploma sahibi olma fırsatı, hem de iş tecrübelerini farklı bir ilgi alanına uygulama imkanı sunacaktır" şeklinde konuştu.

İngiltere'den master fırsatı geliyor

Bahçeşehir Üniversitesi, İngiltere, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'den master fırsatı geliyor - Son Dakika
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