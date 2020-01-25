İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek gidiyor - Son Dakika

İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek gidiyor

6 saat önce

Müslümanlığı seçen İngiliz vatandaşı Farid Aziz Feyadi, İngiltere'den Mekke'ye gitmek için yürüyerek çıktığı yolculuğunda Türkiye'ye ulaştı.

İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek gidiyor, System.String[]

Müslümanlığı seçen İngiliz vatandaşı Farid Aziz Feyadi, İngiltere'den Mekke'ye gitmek için yürüyerek çıktığı yolculuğunda Türkiye'ye ulaştı.

Keşan ilçesine gelen Feyadi'yi AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı Ubeydullah Fidan karşıladı.

Feyadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mekke'ye gitmek için kasım ayında İngiltere'den yola çıktığını belirterek, "Yaklaşık 3 bin 800 kilometre yol yapacağım ve sonra inşallah Mekke'ye varacağım. Ben barış için yürüyorum. İslam barıştır. Müslümanlar barış için var. Hep beraber barış için yaşayalım. Türkiye dünya için güzel bir örnek." dedi.

Fidan ise Feyadi'yi bir gece Keşan'da misafir edeceklerini kaydetti.

İngiltere, Türkiye, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu
Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 03:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]