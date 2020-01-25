İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek gidiyor - Son Dakika

Müslümanlığı seçen İngiliz vatandaşı Farid Aziz Feyadi, İngiltere'den Mekke'ye gitmek için yürüyerek çıktığı yolculuğunda Türkiye'ye ulaştı.

Keşan ilçesine gelen Feyadi'yi AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı Ubeydullah Fidan karşıladı.

Feyadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mekke'ye gitmek için kasım ayında İngiltere'den yola çıktığını belirterek, "Yaklaşık 3 bin 800 kilometre yol yapacağım ve sonra inşallah Mekke'ye varacağım. Ben barış için yürüyorum. İslam barıştır. Müslümanlar barış için var. Hep beraber barış için yaşayalım. Türkiye dünya için güzel bir örnek." dedi.

Fidan ise Feyadi'yi bir gece Keşan'da misafir edeceklerini kaydetti.