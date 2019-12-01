Son Dakika Haberleri: İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73'LÜK GEZGİN İSTANBUL'A ULAŞTI
Son Dakika Güncel İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73'LÜK GEZGİN İSTANBUL'A ULAŞTI - Son Dakika

İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73'LÜK GEZGİN İSTANBUL'A ULAŞTI

6 saat önce

İNGİLTERE'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı.

İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73'LÜK GEZGİN İSTANBUL'A ULAŞTI, System.String[]
İNGİLTERE'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, dinlenme ve uyku problemini yol boyunca yanında çektiği ufak karavanda gideriyor.

GÜNDE 20 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR

İstanbul'a dün akşam gelen Rosie Swale Pope, Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yolculuğa başladığını söyledi.  Rosie Swale Pope, günde yaklaşık  20 kilometre yol kat ediyor.  Pope, yolculuğu sırasında haftada sadece bir gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kalıyor, diğer gecelerini ise mini karavanında geçiriyor.

TÜRKİYE'DEKİ İLGİDEN ÇOK MEMNUNUM

Geçtiği her yerde ilgi ile karşılandığını ve kendisine çok sıcak davranıldığını söyleyen Rosie, Türkiye'de gördüğü bu ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi. İnsanların sürekli kendisine selam verdiğini ve yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten  Rosie Swale Pope,  uğradığı ülkeler içinde en büyük ilgiyi Türkiye'de gördüğünü söyledi.

Rosie Swale Pope, yürüyüşünü Türkiye'den sonra Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Türkmenistan, İslamabad, Kaşmir'i geçtikten sonra Nepal'in başkenti Katmandu'da sonlandıracak.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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