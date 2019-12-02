İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73 YAŞINDAKİ GEZGİN İSTANBUL'DA YOLCUĞUNA DEVAM EDİYOR

-Genel ve Detaylar

İngiltere 'den Nepal 'e yürüyen ve İstanbul 'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, Avcılar 'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İBB Başkanı İmamoğlu "Şehrin en önemli riski deprem" deyip uyardı: Ürkmeli ve korkmalıyız

Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak