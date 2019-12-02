Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor
Son Dakika Güncel İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor - Son Dakika

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

6 saat önce

İNGİLTERE'den Nepal'e yürüyen ve İstanbul'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, Avcılar'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor, System.String[]
İNGİLTERE'den Nepal'e yürüyen ve İstanbul'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, Avcılar'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

Nepal'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73) Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Elektronik cihazlarını şarj etmek ve kişisel temizliği için Avcılar'da bir gece dinlenen Pope, yolculuğuna devam ediyor. Avcılar'dan sabah saatlerinde hareket eden 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan ile D-100 Karayolu'ndan Galata Kulesi'ne yürüyor. Yolculuğu sırasında bazı sürücüler araçlarını durdurup Rosie Swale Pope ile  fotoğraf çektirirken, bazı sürücülerse araçlarından el salladı.Torunlarının gönderdiği parayla geçimini sağlayan Pope, soğuk havalarda karavanında polarını giyerek uyduğunu ve üşümediğini söyledi. İstanbul'daki yolculuğu sırasında karşılaştığı insanların samimi olduğunu belirten Pope, 5 Aralık'ta Galata Kulesi'nde bir Türk arkadaşı ile buluşacağını söyledi.


- İstanbul
İngiltere, İstanbul, Avcılar, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:53 Kaynak: DHA
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