İngiltere'den Nijerya'nın enerji sektörüne 10 milyon sterlinlik desteği - Son Dakika
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İngiltere'den Nijerya'nın enerji sektörüne 10 milyon sterlinlik desteği

23.02.2022 01:26
İngiltere'den Nijerya'nın enerji sektörüne 10 milyon sterlinlik desteği

İngiltere, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın enerji erişim sektöründe yatırım için 10 milyon sterlinlik yardım açıkladı.

İngiltere, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın enerji erişim sektöründe yatırım için 10 milyon sterlinlik yardım açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu fon, enerji erişim projelerine yatırım yaparken, Nijerya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'ndaki (COP26) taahhütlerini destekleyecek.

İngiltere'nin Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Vicky Ford, yaptığı açıklamada, Nijeryalı yatırımcıların şebekeden bağımsız, düşük karbonlu enerji projelerine de yardımcı olacağını belirtti.

Ford, "Bu (fon), ülkelerimiz ile Birleşik Krallık'ın özellikle düşük karbonlu enerji sektörünüzde Nijerya'yı destekleme taahhüdü arasındaki güçlü ortaklıkların açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Goddy Jedy Agba da Nijerya'nın temiz enerji geçişine 2014'te Lagos, Kaduna ve Borno eyaletlerinde yürütülen ilk güneş enerjisi hibrit projesiyle başladığını kaydetti.

Agba, bu fonun Nijerya'nın enerji sektöründe başlattığı önemli projelere yardımcı olacağını ifade etti.

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England, Nijerya, Afrika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Nijerya'nın enerji sektörüne 10 milyon sterlinlik desteği - Son Dakika


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