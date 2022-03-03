İngiltere'den Özbek asıllı Rus milyarderle eski Başbakan Yardımcısına yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'den Özbek asıllı Rus milyarderle eski Başbakan Yardımcısına yaptırım

03.03.2022 22:37
İngiltere'den Özbek asıllı Rus milyarderle eski Başbakan Yardımcısına yaptırım

İngiltere, Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov ile Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov'un mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı kararı aldı.

İngiltere, Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov ile Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov'un mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, Kremlin'le yakın bağlantıları olan Rusya'nın önde gelen oligarklarından Usmanov ile Şuvalov'un mal varlıklarının, hemen yürürlüğe girecek şekilde tamamen dondurulduğunu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Usmanov'un, İngiliz futbol kulüpleri Arsenal ve Everton'da önemli çıkarları ve tahmini 48 milyon sterlin değerinde iki mülke sahip olduğu belirtilerek, Şuvalov'un da İngiltere'deki varlıkları arasında başkent Londra'nın merkezinde tahmini 11 milyon sterlin değerinde iki lüks dairesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının, diğer bakanlık ve kurumlarla, bakanlar ve yetkililerden oluşan "Oligark Görev Komitesi" kuracağı ve bu gruptaki uzmanların, oligarkları cezalandırmak için hükümetler arası çalışmaları koordine edeceği, hedef olarak belirlediği oligark listesine karşı davaların oluşturulmasına yardımcı olacağı bildirildi.

İngiliz hükümetinin, ayrıca tüm Rus bankalarının varlıklarını donduracağına dikkat çekilen açıklamada, "ABD ve diğer müttefiklerle koordineli olarak, bu önlemler tarihteki en büyük mali yaptırımlara karşılık geliyor. Hükümet, Rusya ekonomisini, Kremlin'in veya herhangi bir büyük ekonominin daha önce hiç görmediği ölçekte düşürmek için baskıyı artırmaya ve yaptırımlar kullanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

"Amacımız, Rus ekonomisini felç etmek"

Dışişleri Bakanı Liz Truss da yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve müttefiklerine mesajlarının ilk günden itibaren net olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

" Ukrayna'yı işgal etmenin ciddi ve sakatlayıcı ekonomik sonuçları olacaktır. Usmanov ve Şuvalov'a yaptırım uygulamak, Putin rejimi ve onun barbar savaşıyla yakından ilişkili oligarkları ve bireyleri vuracağımıza dair açık bir mesaj gönderiyor. Burada durmayacağız. Amacımız, Rus ekonomisini felç etmek ve Putin'in savaş makinesini mahrum etmek."

Almanya, Usmanov'un 600 milyon dolarlık yatına el koymuştu

Almanya da Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında, Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyma kararı almıştı.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu.

YORUMLAR
500
Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak

Özbekistan, England, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Özbek asıllı Rus milyarderle eski Başbakan Yardımcısına yaptırım - Son Dakika


Son Dakika
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
21:00 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 22:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'den Özbek asıllı Rus milyarderle eski Başbakan Yardımcısına yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement