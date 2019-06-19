Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Pakistan'a "kaçak Pakistanlıları alın" talebi
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İngiltere'den Pakistan'a "kaçak Pakistanlıları alın" talebi

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiltere'de vizesi bitmesine rağmen kaçak olarak kalan Pakistanlıları almaları için İngiliz yetkililerin Pakistan'dan istekte bulunduğunu söyledi.

İngiltere'den Pakistan'a
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiltere'de vizesi bitmesine rağmen kaçak olarak kalan Pakistanlıları almaları için İngiliz yetkililerin Pakistan'dan istekte bulunduğunu söyledi.
Pakistan medyasında yer alan habere göre Pakistan'ın Londra Büyükelçiliğinde konuşan Kureyşi, iki ülke arasında gerekli geri kabul anlaşmaları olmadığı için İngiliz yetkililerin Pakistan'dan, ülkedeki kaçak Pakistanlıları geri alma talebinde bulunduğunu bildirdi.
Kureyşi, İngiltere yönetiminin, kaçak Pakistanlıları geri yollayabilmek için geri kabul anlaşması imzalamak istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu konuda görüşmelere başladık çünkü bir anlaşma imzalanırsa Birleşik Krallık vizesine başvuran Pakistanlıların ret yanıtı alma oranı düşecek. Vize başvurusu yapanların ülkelerine geri döneceğine ilişkin şüpheler bulunduğu için samimi başvuru sahipleri de bu şüpheden etkileniyor. Geri kabul anlaşması Pakistan'ın yararına olacaktır."
İki ülke arasında mahkum değişimi anlaşması olmasına rağmen suçlu iadesi anlaşması bulunmadığını ifade eden Kureyşi, Pakistan'da hapse mahkum olan ancak İngiltere'de yaşayan eski Maliye Bakanı İshak Dar'ın iadesiyle ilgili yasal altyapının hazırlanması için Pakistan asıllı İngiliz İçişleri Bakanı Sajid Javid'le de görüştüklerini dile getirdi.
Birleşik Krallık ülkelerinde 4 milyona yakın kişinin kaçak yaşadığı tahmin edilirken, bu sayının yaklaşık 30 bininin Pakistanlı, 70 bininin Hint, 25 bininin ise Bangladeşli olduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Şah Mahmud Kureyşi, İngiltere, Pakistan, Güncel
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