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İngiltere'den Pakistan'a Taliban hükümetini tanımaması çağrısı - Son Dakika

İngiltere'den Pakistan'a Taliban hükümetini tanımaması çağrısı

17.08.2021 19:27
İngiltere'den Pakistan'a Taliban hükümetini tanımaması çağrısı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Afganistan hakkındaki görüşmesinde, Pakistan'ın Taliban'ı meşru bir hükümet olarak tanımamasına yönelik çağrıda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Afganistan hakkındaki görüşmesinde, Pakistan'ın Taliban'ı meşru bir hükümet olarak tanımamasına yönelik çağrıda bulundu.

Dünya liderleri Afganistan'daki durumu görüşmeye devam devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Boris Johnson ve Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın Afganistan'ın durumuna yönelik görüşme sırasında, Johnson'ın Khan'a Taliban'ın meşru bir hükümet olarak tanımamasına yönelik çağrıda bulunduğu belirtildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın Pakistan'a "Taliban rejimini tek taraflı olarak tanımaması gerektiğini açıkça belirttiği" ifade edildi.

Başbakanlık Ofisi, "Başbakan Johnson, Afganistan ve daha geniş bir bölgede insani bir felaketi önlemek için uluslararası ortaklarla çalışma taahhüdünü vurguladı. Afganistan'daki yeni hükümetin herhangi bir şekilde tanınmasının yalnızca tek taraflı değil, uluslararası bir temelde gerçekleşeceğinin de altını çizdi" ifadelerini kullandı. Ofis, Johnson'ın gelecekteki herhangi bir Taliban hükümetinin, insan hakları ve kapsayıcılık konularında uluslararası kabul görmüş standartları desteklemek zorunda olacağını belirttiğini aktardı.

Ofis ayrıca, Johnson ve Khan'ın İngiltere ve Pakistan hükümetleri olarak gelişen durum hakkında önümüzdeki günlerde yakın temas halinde olacakları konusunda anlaştıklarını belirtti. - MANCHESTER

Afganistan, Pakistan, England, Taliban, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'den Pakistan'a Taliban hükümetini tanımaması çağrısı - Son Dakika


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