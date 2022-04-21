İngiltere'den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım - Son Dakika
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İngiltere'den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

21.04.2022 16:27
İngiltere'den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

İngiltere, Rus ordusunu destekleyen 3 komutan, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay General Nikolay Bogdanovsky, Rus Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Sergei Borisovich Korolyov ve 3 kurum hakkında yaptırım kararı alındığını açıkladı.

İngiltere, Rus ordusunu destekleyen 3 komutan, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay General Nikolay Bogdanovsky, Rus Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Sergei Borisovich Korolyov ve 3 kurum hakkında yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle, Rusya hakkında yaptırım kararı alınmaya devam ediyor. İngiltere, Rus ordusuna destekleri nedeniyle Rus Silahlı Kuvvetleri Komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov, Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Albay General Andrey Serdyukov, Rus Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Valery Flyustikov hakkında yaptırım kararı alındığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaptırıma uğrayan kişiler arasında, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay General Nikolay Bogdanovsky ve Rus Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Sergei Borisovich Korolyov'un da bulunduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca Rus ordusuna destek veren bazı kurumlar hakkında da yaptırım kararı alındığını açıkladı. Yaptırıma uğrayan kurumlar arasında, Rusya merkezli savunma şirketi grubu Kalaşnikov, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan amfibi zırhlı personel taşıyıcıları üreten Arzamas Makine İmalat Fabrikası ve Askeri Sanayi Şirketi bulunuyor.

"YENİ YAPTIRIM DALGASI, GENERALLERİ VE ELİ KANLI SAVUNMA ŞİRKETLERİNİ VURUYOR"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada İngiltere'nin, "hem cephede vahşet işleyen generalleri hem de Putin'in ordusunu destekleyen bireyleri ve işletmeleri hedef alan yeni bir yaptırım dalgası" ilan ettiğini söyledi. Bakan Truss açıklamasında, "Rusya'nın, Ukrayna halkına yönelik saldırılarının ahlaksızlığı herkes tarafından görülüyor. Çeçenistan ve Suriye'de olduğu gibi Mariupol ve diğer şehirlerde hastaneleri, okulları ve ulaşım merkezlerini hedef alıyorlar" dedi. Truss ayrıca açıklamasında, "İngiltere, Ukrayna'ya verdiği destekle Putin ve rejimine hesap sorma konusunda taviz vermiyor. Bugün açıklanan yeni yaptırım dalgası, generalleri ve eli kanlı savunma şirketlerini vuruyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İngiltere'nin, ülkedeki bankalarda 900 milyar sterlinin üzerinde varlığa ve yaklaşık 200 milyar sterlin net varlığa sahip Rus oligarklar ve aileleri hakkında yaptırım kararı aldığı biliniyor.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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