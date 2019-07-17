İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
17 dakika önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz.
İngiltere
Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya
ve Hollanda
'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:12
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