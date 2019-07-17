Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
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İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı

17 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz.

İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:12 
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