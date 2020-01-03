İngiltere'den sağduyu çağrısı - Son Dakika
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İngiltere'den sağduyu çağrısı

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin tüm partilere sağduyu çağrısında bulundu.

İngiltere'den sağduyu çağrısı, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin tüm partilere sağduyu çağrısında bulundu.


İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin tüm partilere sağduyu çağrısında bulundu. Raab açıklamasında, Süleymani'yi hep Kudüs güçleri tarafından yapılan tehditlerle tanıdıklarını ancak öldürülmesine ilişkin ABD ve İran arasında çıkabilecek çatışmalara karışmayacaklarını belirtti. İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de partilere sağduyu çağrısında bulunarak, İngiltere'nin olası çatışmalara karışmaması gerektiğini savundu. - LONDRA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kasım Süleymani, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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