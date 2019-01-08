İngiltere'den Şam Büyükelçiliğini Açacağı İddialarına Yalanlama
1 saat önce İlandır
İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Martin Longden, Beşşar Esed rejiminin meşruiyetini kaybettiğini belirterek,"Şam'daki İngiliz büyükelçiliğini bu nedenle 2012'de kapattık, açmayı da planlamıyoruz.
İngiltere
'nin Suriye
Özel Temsilcisi Martin Longden, Beşşar Esed
rejiminin meşruiyetini kaybettiğini belirterek," Şam
'daki İngiliz büyükelçiliğini bu nedenle 2012'de kapattık, açmayı da planlamıyoruz." ifadesini kullandı.
Longden, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Esed rejimi Suriye halkına karşı katliamları nedeniyle meşruiyetini kaybetti. Şam'daki İngiliz büyükelçiliğini bu nedenle 2012'de kapattık, açmayı da planlamıyoruz. Bu kadar." değerlendirmesine yer verdi.
Bazı basın organlarında çıkan haberlerde İngiliz diplomatların Şam'daki büyükelçilik binasını ziyaret ettiği ve İngiltere'nin, Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlandığı iddiaları yer almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:13 Kaynak: AA
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