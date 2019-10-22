Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Şarm eş-Şeyh'e uçak seferlerine yeşil ışık
Son Dakika Güncel İngiltere'den Şarm eş-Şeyh'e uçak seferlerine yeşil ışık

İngiltere'den Şarm eş-Şeyh'e uçak seferlerine yeşil ışık

15 dakika önce

İngiliz yönetimi yaklaşık 4 yıl sonra Mısır'ın turistik beldesi Şarm eş-Şeyh'e uçuşlar için yeşil ışık yaktı.

İngiltere'den Şarm eş-Şeyh'e uçak seferlerine yeşil ışık, System.String[]

İngiliz yönetimi yaklaşık 4 yıl sonra Mısır'ın turistik beldesi Şarm eş-Şeyh'e uçuşlar için yeşil ışık yaktı.

İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiliz hükümeti "Şarm eş-Şeyh'e uçuş yapılmaması tavsiyesinin kaldırıldığını" hava yolu şirketlerine bildirdi.

İngiliz Büyükelçi Geoffrey Adams, iki ülkenin güvenlik uzmanları arasında yapılan uzun süreli çalışmaların ardından böyle bir karar aldıklarını aktardı.

Ne olmuştu?

31 Ekim 2015'te St. Petersburg seferini yapmak üzere Şarm eş-Şeyh'ten kalkan Rus yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre Sina Yarımadası yakınlarında düşmüş, uçaktaki 224 kişiden kurtulan olmamıştı.


Rus yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin "büyük olasılıkla" terör örgütü DEAŞ veya bağlı grupların uçağa önceden yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Olayın ardından Rusya ve İngiltere gibi birçok ülke Mısır'a uçuşları durdurmuştu.

Rusya başta olmak üzere başkent Kahire'ye uçuşları başlatan ülke yönetimleri, Şarm eş-Şeyh uçuşlarına sıcak bakmıyor.

İngiltere, Kahire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus askerlerini taşıyan uçak Kamışlı'ya indi
Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Şarm eş-Şeyh'e uçak seferlerine yeşil ışık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]