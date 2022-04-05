İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı

05.04.2022 14:32
İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında çocuklara salmonella bulaşması nedeniyle bazı parti yumurtaların geri çağrılmasının ardından, üretici Ferrero şirketi Fransa'daki bazı Kinder çikolata ürünleri için de aynı uygulamaya gitti.

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında çocuklara salmonella bulaşması nedeniyle bazı parti yumurtaların geri çağrılmasının ardından, üretici Ferrero şirketi Fransa'daki bazı Kinder çikolata ürünleri için de aynı uygulamaya gitti.

Ferrero'dan yapılan açıklamada, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün "salmonella vakalarıyla" muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

Fransa'da marketlerde satılan Kinder ürünlerinin salmonella vakalarıyla herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği, tüketicilerden de henüz şikayet gelmediği aktarılırken, geri çağırmaya konu ürünlerin tüketilmemesi istendi.

Geri çağrılan ürünler arasında Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtalar ile diğer bazı Kinder çikolatalar yer alıyor.

Fransa'da henüz salmonella vakası rapor edilmedi.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından, Ferrero firması önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Salgın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıfların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

YORUMLAR
500
Ünlü şirketten salmonella virüsü uyarısı! Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor Ünlü şirketten salmonella virüsü uyarısı! Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor Fransa'da Macron ile siyasette sağ-aşırı sağ ekseni güçlendi Fransa'da Macron ile siyasette sağ-aşırı sağ ekseni güçlendi

Salmonella, England, Fransa, Kinder, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: Bir daha aç dava
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!
14:03 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:43:46. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement