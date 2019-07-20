Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Tahran'a tanker uyarısı: İran "tehlikeli bir yolu" seçiyor olabilir
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İngiltere'den Tahran'a tanker uyarısı: İran "tehlikeli bir yolu" seçiyor olabilir

1 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran yönetimine “tehlikeli yolu seçiyor olabilir” uyarısında bulundu.

İngiltere'den Tahran'a tanker uyarısı: İran
İran ile İngiltere arasında yaşanan karşılıklı tanker alıkoyma krizi tırmanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran yönetimine "tehlikeli yolu seçiyor olabilir" uyarısında bulundu.

Bakan Hunt Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Cebelitarık'un Suriye'ye giden petrolü HUKUKA UYGUN şekilde yakalamasının ardından, Körfez'deki dünkü olay İran'ın tehlikeli bir yasadışı ve istikrarı bozucu davranış yolunu seçmiş olabileceğine yönelik endişe verici işaretler gösteriyor" dedi. İngiliz Bakan Grace1 tanker meselesini çözmek için çalıştıklarını ancak güvenli taşımayı garanti altına alacaklarını bildirdi.
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İngiltere, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:52 
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