İngiltere'den Tahran'a tanker uyarısı: İran "tehlikeli bir yolu" seçiyor olabilir
1 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran yönetimine “tehlikeli yolu seçiyor olabilir” uyarısında bulundu.
İran
ile İngiltere
arasında yaşanan karşılıklı tanker alıkoyma krizi tırmanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları
Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran
yönetimine "tehlikeli yolu seçiyor olabilir" uyarısında bulundu.
Bakan Hunt Twitter
hesabından yaptığı açıklamada " Cebelitarık
'un Suriye
'ye giden petrolü HUKUKA UYGUN şekilde yakalamasının ardından, Körfez
'deki dünkü olay İran'ın tehlikeli bir yasadışı ve istikrarı bozucu davranış yolunu seçmiş olabileceğine yönelik endişe verici işaretler gösteriyor" dedi. İngiliz Bakan Grace1 tanker meselesini çözmek için çalıştıklarını ancak güvenli taşımayı garanti altına alacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:52
"2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez" "Tanker" krizi büyüyor! İran, İngiliz gemisine el koyduğunu duyurdu Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi