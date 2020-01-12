İngiltere'den Tahran büyükelçisinin gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika
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İngiltere'den Tahran büyükelçisinin gözaltına alınmasına tepki

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu bildirdi.

İngiltere'den Tahran büyükelçisinin gözaltına alınmasına tepki, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Raab, "Tahran Büyükelçimizin temelsiz ve açıklamasız olarak gözaltına alınması, uluslararası hukukun fahiş biçimde çiğnenmesidir." ifadesini kullandı.

İran hükümetinin bir yol ayrımında olduğunu belirten Raab, "Ya beraberinde getireceği bütün siyasi ve ekonomik yalıtılmışlıkla bir parya konumuna doğru yürüyüşüne devam edebilir ya da gerilimi düşürecek adımlar atıp ileri açılan diplomatik bir yola girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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