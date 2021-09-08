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İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek - Son Dakika

İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek

08.09.2021 12:47

Daha önce İngiltere'den takım almak istediğini söyleyen Acun Ilıcalı'nın hedefinde Hull City var. Ilıcalı'nın İngiltere'ye giderek takım tesislerini gezeceği bildirildi. Ilıcalı'nın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Acun Ilıcalı Championship ekiplerinden Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürüyor.

"HEDEFİM İNGİLTERE"

Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki yatırımlarını geri çekerek, İngiltere'ye yöneleceğini ifade etmişti.

Acun Ilıcalı, İngiltere'nin başarılı kulübü Hull City'yi satın almak üzere! Tesisleri incelemeye gidiyor

TESİSLERİ GEZECEK

Ilcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı. Ünlü medya patronu, Hull City tesislerini gezmek için İngiltere'ye uçacak.

Acun Ilıcalı, İngiltere'nin başarılı kulübü Hull City'yi satın almak üzere! Tesisleri incelemeye gidiyor

DETAYLAR KONUŞULACAK

Ilıcalı'nın İngiliz kulübünü satın almadan tesislerini ve kenti görmek için İngiltere'ye gideceği öğrenildi. Acun Ilıcalı, eğer kulübü beğenirse satış için detaylar konuşulacak.

KULÜBÜN SAHİPLERİ KİM?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda Championship'te mücadele etmektedir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. Hull City; 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek

Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek - Son Dakika Spor


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