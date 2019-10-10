Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Son Dakika Güncel İngiltere'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

İngiltere'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

1 saat önce

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi konusunda güvence verdiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, operasyona ilişkin "ciddi endişelerini" aktardığını söyledi.

Karen Pierce

"TÜRKİYE NATO'DA ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Pierce, itidal çağrısında bulunduklarını ve insani durumun kötüye gitme riski olduğunu belirterek, operasyonun DEAŞ ile mücadeleyi etkileyebileceğini ifade etti. Ulusları insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ve Türk yetkililerle iletişimde bulunduklarını kaydeden Pierce, "Türkiye, bu konuda güvence verdi." dedi. Pierce, Türkiye'nin ve Türk halkının Suriyeli mültecilere karşı "olağanüstü bir cömertlik" gösterdiğine işaret ederek, Türkiye'nin NATO'da da önemli bir ortak olduğunun altını çizdi.

İngiltere'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, İngiltere, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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