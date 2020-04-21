İngiltere'den Türkiye'ye dönmek isteyenler için yeni özel sefer düzenlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine ülkede bulunanlar için yeni bir özel sefer düzenlendi.

İçinde 349 yolcunun bulunduğu Türk Hava Yollarına ait uçak, Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan kalktı. Böylece bir hafta içinde yapılan özel sefer sayısı dörde çıktı.

Uçaktaki yolcuların ülkeye varışlarında 14 gün boyunca öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.