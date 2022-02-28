İngiltere'den Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü - Son Dakika
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İngiltere'den Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü

28.02.2022 18:28
İngiltere'den Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ilerleyen saatler ve günlerde Ukrayna'ya "daha fazla askeri destek" vereceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ilerleyen saatler ve günlerde Ukrayna'ya "daha fazla askeri destek" vereceğini bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Zelenskiy'nin görüşmesinde, liderlerin, Rusya'nın çocuklar dahil masum sivillere yönelik düzenlediği "barbarca hava saldırılarını" kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Johnson, Zelenskiy'yi, İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği askeri destek konusunda bilgilendirdi ve önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha fazla askeri harcama yapmayı taahhüt etti." ifadesi kullanıldı.

İki lider dün akşam da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Zelenskiy, bu görüşmede, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını dile getirmişti.

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Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Vladimir Zelenskiy, Boris Johnson, England, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü - Son Dakika


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