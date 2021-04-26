İngiltere'den uluslararası yolsuzlukla mücadele kapsamında 22 kişiye yaptırım - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yeni uluslararası yolsuzlukla mücadele rejimi kapsamında toplamda 22 kişiye yaptırım uygulayacağını açıklarken, yaptırım listesinde 14 Rus vatandaşının yer aldığı belirtildi.

İngiltere, uluslararası yolsuzlukla mücadele kapsamında birçok kişiye yaptırım kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin yeni küresel yolsuzlukla mücadele rejimi kapsamında toplam 22 kişiye yaptırım uygulayacağı duyurulurken, listede 14 Rus vatandaşının olduğu belirtildi. Bakanlık, Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve Latin Amerika vatandaşı olan 22 kişinin yolsuzluk olaylarına karışmaları nedeniyle hedef alındığını belirtti.

Uluslararası yolsuzlukla mücadele yaptırımlarına ilişkin yeni kuralları meclise sunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, listedeki kişilerin varlıklarının dondurulacağını ve İngiltere'ye girmelerinin yasaklanacağını belirtti. Raab, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Küresel Britanya, demokrasi, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğünü savunuyor. Bugün, yeni duyurduğumuz yolsuzluk yaptırımları rejimimiz aracılığıyla dünya çapında ciddi yolsuzluğa karışanlara varlık dondurma ve seyahat yasakları getirmek için harekete geçiyoruz" dedi.

"Birleşik Krallık para aklamak için güvenli bir sığınak olmayacak"

Raab, listedeki kişilerin Birleşik Krallık'ı para aklamak için güvenli bir sığınak olarak kullanamayacaklarını ifade ederek, yeni yaptırımlar sayesinde söz konusu kişilerin ülkeye girişlerinin de engelleneceğini belirtti. Raab mecliste yaptığı açıklamada ise, "Yolsuzluk, gelişmeyi yavaşlattığı, daha fakir ulusların zenginliğini tükettiği ve insanlarını yoksulluk içinde bıraktığı için yıpratıcı bir etkiye sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Bu kişilerin ülkemizde bulunmalarına ve kirli paralarına göz yummayacağız"

Bakan Raab, "Bugün yaptırım uyguladığımız kişiler, dünya çapında en kötü şöhretli yolsuzluk vakalarına karıştılar. Birleşik Krallık demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunuyor. Bu nedenle bu kişilerin ülkemizde bulunmalarına ve kirli paralarına göz yummayacağız" dedi.

Listede 14 Rus vatandaşı yer alıyor

Dışişleri Bakanlığının duyurduğu uluslararası yolsuzlukla mücadele yaptırım listesinde yer alan 22 kişiden 14'ünün Rus vatandaşı olduğu belirtildi. Listede yer alan kişiler arasında Sergei Magnitsky'nin ifşa ettiği, 2007 Aralık ayında 230 milyon dolarlık devlet mülkünü kendi zimmetine geçiren yetkililer, işadamları ve banka sahiplerinin olduğu belirtildi. - MANCHESTER