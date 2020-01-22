İngiltere'den vatandaşlarına koronavirüs nedeniyle Vuhan'a seyahat uyarısı - Son Dakika
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İngiltere'den vatandaşlarına koronavirüs nedeniyle Vuhan'a seyahat uyarısı

18 dakika önce

İngiltere, vatandaşlarından ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsün (nCoV) görüldüğü Çin'in Vuhan kentine gerekli olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

İngiltere'den vatandaşlarına koronavirüs nedeniyle Vuhan'a seyahat uyarısı, System.String[]

İngiltere, vatandaşlarından ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsün (nCoV) görüldüğü Çin'in Vuhan kentine gerekli olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün insandan insana bulaştığına ilişkin haberlerin de içinde yer aldığı bazı tıbbi bilgiler ve Çin makamlarının değerlendirmeleri ışığında zorunlu seyahatler hariç Vuhan'a gidilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Çin'e seyahat eden İngiliz vatandaşlarını dikkatli olmaları ve hükümetin internet sayfasında yayımlanan seyahat uyarılarını kontrol etmeleri yönünde uyardı.

17 kişi hayatını kaybetmişti

Çin'in Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Çinli yetkililer, aralık ayında ortaya çıkan virüsün, şimdiye kadar tespit edildiği kişi sayısının 444'e ulaştığını ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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