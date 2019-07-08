İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor
48 dakika önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57
Dışişleri Bakanı Hunt, ülkesinin Washington
Büyükelçisinin ABD Başkanı Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti.
Gören inanamadı! Halatsız şekilde ülkenin en yüksek binasına tırmandı
Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu
ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi
Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi