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İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor

48 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti.

İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, İngiltere, Ekonomi
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