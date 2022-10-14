İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

14.10.2022 21:06
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başkent Londra'da bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başkent Londra'da bir araya geldi.

İngiliz Bakan Cleverly, Yunan mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısı karşısında devam eden dayanışmamız ve Batı Balkanlar ile Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğe olan bağlılığımızı görüştük." ifadesini kullandı.

"Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi, Libya'daki son gelişmeleri ele aldık"

Dendias da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cleverly ile yaptığı ilk görüşmede, ülkesiyle İngiltere'nin uluslararası kuruluşlardaki bağları ve koordinasyonunu nasıl daha da artırabileceklerini ele aldıklarını kaydetti.

Yunan Bakan Dendias, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve Ukrayna'daki durumun yanı sıra Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi, Libya ve Batı Balkanlar'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü - Son Dakika

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